Juric spiazza tutti: “Lotta a tre per lo scudetto”. Ma non nomina la Juve…

Il campionato inizia a delineare i suoi valori. Il Milan fa la lepre, ma alle sue spalle si sta creando una nutrita schiera di inseguitori, pronti a farsi avanti per arrivare al traguardo finale a braccia alzate, utilizzando un termine ciclistico. La favorita di molti è la Juventus, ma il tecnico dell’Hellas Verona Ivan Juric non la pensa così.

PRONOSTICO

Juric, infatti, ha espresso il suo parere sulla lotta per il titolo ai microfoni di “Radio Deejay”: “Le mie favorite per lo scudetto? Dico Milan, Roma e Inter. I rossoneri hanno talento e corsa, sono coraggiosi: il loro livello si è alzato. Mi piace anche la Roma di Fonseca. L’Inter? Ha la rosa più forte, fa molto bene tante cose anche se non riesce a fare filotto per vincere tutto”. L’assenza della Juventus tra i favoriti del tecnico farà sicuramente discutere gli appassionati.