Juve da 2-0 a 2-2 con l’Udinese. Bologna in 9 ma rimonta la Salernitana

Due partite vibranti con emozioni, gol e spettacolo

Il debutto in campionato della Juventus contro l'Udinese alla Dacia Arena non è stato vincente. Grandi emozioni e 2-2 a Udine. La squadra di Allegri che ha cominciato il match senza Ronaldo, ha disputato un buon primo tempo punendo i friulani che si sono svegliati nella ripresa. La Juventus ha sbloccato il risultato al 2' con capitan Dybala. Il raddoppio arriva con Cuadrado al 23'. In avvio di ripresa la squadra bianconera si complica le cose e Pereyra accorcia su rigore. Udinese più viva nella ripresa e secondo pasticcio di Szczesny a 7' dalla fine e pareggio di Deulofeu. Poi gol di Ronaldo con una elevazione pazzesca di testa per il 3-2 ma dopo il controllo al Var è stato annullato per offside. Finale elettrico ma finisce 2-2.