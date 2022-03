Juve-Dybala rottura, il commento del fratello: “Incredibile”

L'argentino probabilmente andrà all'Inter

Fumata nera a Torino per il rinnovo di Paulo Dybala. L'argentino non prolunga il contratto e a fine stagione lascerà di conseguenza la Juventus. Questo l'esito dell'incontro avvenuto stamattina alla Continassa tra la dirigenza bianconera - presenti Nedved, Cherubini e Arrivabene, vice-presidente, responsabile dell'area mercato, amministratore delegato del club- e i rappresentanti dell'argentino, l'agente Jorge Antun e Carlos Novel, l'uomo delle sponsorizzazioni di Dybala.