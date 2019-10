Juve, Dybala: “Una gara memorabile, decisivi i cambi di Sarri”

La Juventus batte l’Inter anche grazie alla rete di Paulo Dybala. Queste le parole dell’argentino: “La partita di oggi è stata davvero bella per la voglia che avevano tutte e due le squadre di giocare. E’ stata una partita che rimarrà nella mente dei tifosi. Questa vittoria ci dà tanta carica. Formazione? Non sapevamo quale sarebbe stata. Il mister è stato bravo. I cambi sono stati decisivi. Penso di essere in un momento di crescita. Vogliamo giocare sempre. Anche per il mister non è semplice fare le scelte perché tutti giocano bene. Sono arrivato un po’ in ritardo. Penso di poter dare ancora di più. In campo con Higuain e Ronaldo? Eravamo in una situazione particolare, dovremmo vedere se può succedere dall’inizio”.