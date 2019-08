Juve, ecco Demiral: “Una fortuna essere qui. Sarri mi fa crescere”

Giornata di presentazioni in casa Juventus. Oggi è toccato a Merih Demiral essere presentato a stampa e tifosi. Il difensore turco si è mostrato emozionato ed entusiasta. Queste le sue parole: “Per me è una fortuna essere qui, la Juve è una spero di adattarmi in fretta alla nuova squadra e all’ambiente. Per arrivare qui ho fatto molti sforzi, non sono una sorpresa perché ho lavorato al meglio. Quando scendo in campo do sempre il meglio di me stesso e i tifosi lo apprezzano. Spero di riuscire a raggiungere il massimo stato di forma nel minor tempo possibile. Essere il primo calciatore turco alla Juve è un orgoglio, spero di essere un modello per i miei connazionali. Allenarmi con i migliori giocatori è un onore e voglio dimostrare che lavorando duramente si possono raggiungere obiettivi importanti. Sapevo di trovare una squadra molto importante ma vedere tutto dal vivo mi ha impressionato molto. Spero di riuscire a dare il meglio di me per restare il più a lungo possibile alla Juventus. Idolo? Da piccolo giocavo a sinistra, a 11-12 anni, poi mi sono spostato al centro della difesa. Ho sentito notizie e guardato video su Paolo Montero. Essere paragonato a lui è un onore per me, spero di scendere in campo presto e dimostrare ai tifosi di essere un giocatore molto forte”.Essere qui è davvero un onore per me. Avere la possibilità di giocare con i giocatori che seguivo da piccolo è bellissimo. Chiellini mi sta aiutando tanto, così come Bonucci. Spero di acquisire la loro esperienza. La Juve ha i giocatori migliori del mondo, soprattutto in difesa. Come ho detto prima è un onore essere qui e spero di vestire la maglia della Juve da titolare: tutti i miei sforzi di concentreranno verso questo obiettivi. Il fatto di essere arrivato al Sassuolo a inizio 2019 mi ha dato l’opportunità di farmi le ossa. Essere un difensore in Italia significa esserlo nel miglior paese: voglio migliorare sia tatticamente che tecnicamente”.

CHAMPIONS E SARRI – “La Juventus inizia ogni stagione per vincere tutte le coppe possibili e tra queste c’è anche la Champions. Sono sicuro che quest’anno succederanno grandi cose. Sarri? Il nostro allenatore lavora molto sull’aspetto difensivo, se ne occupa personalmente. Lavorare direttamente con lui mi dà la possibilità di migliorare i miei punti deboli, da me vuole il massimo impegno”.