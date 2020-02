Juve in difficoltà, Giaccherini: “CR7 ha un suo gioco, Sarri deve adattarsi”

La Juventus si interroga sulle difficoltà riscontrate nelle ultime partite. E anche Maurizio Sarri finisce nelle critiche. Ne sa qualcosa Emanuele Giaccherini, ex bianconero con Antonio Conte e vecchio pallino dello stesso Sarri a Napoli. Queste le sue parole a DAZN: “In questo momento hanno fatto una scelta, prendendo un allenatore che basa il suo gioco sul fraseggio. L’abbiamo visto soprattutto a Napoli, col sarrismo. Alla Juve è un po’ più difficile. C’è Ronaldo che ha un modo di giocare tutto suo: anche se si mette a disposizione della squadra determinate cose non puoi chiedergli di farle. Ha fatto fatica Sarri a entrare in questa squadra, perché è stata costruita negli anni per un determinato tipo di gioco. Sono convinto che Mandzukic sarebbe stato fondamentale, però hanno fatto altre scelte. Se vedi il suo Napoli e lo compari a questa Juve è evidente che il gioco sia più lento. Si gioca in modo diverso, perché la qualità dei giocatori del Napoli era diversa: la Juve ha calciatori che possono risolvere la partita in qualsiasi momento, il Napoli aveva un gioco che ti poteva portare al risultato. Il gioco della Juve è per Ronaldo, non è che gioca per come vuole Sarri: è uno che ti decide le partite ed è Sarri che si deve adattare a Ronaldo, non viceversa”.