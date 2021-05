Juve, Nedved: “Non molleremo. Pirlo e Ronaldo rimangono”

Nedved ha parlato del futuro di Ronaldo e Pirlo, interpellato durante la consegna del Tapiro d'Oro

La disfatta contro il Milan lascerà il segno in casa Juventus. Oggi il vertice alla Continassa in cui è stato confermato Pirlo, a fine stagione le decisioni definitive: dirigenza, guida tecnica e squadra, tutti sono in bilico per quello che sarà il nuovo ciclo della Vecchia Signora. Nel frattempo, l’inviato di Striscia la Notizia Valerio Stafelli si è recato nuovamente davanti ai cancelli del centro sportivo bianconero per consegnare il tapiro d’oro per la sconfitta contro i rossoneri.