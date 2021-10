Juve, Nedved risponde a critiche: “Non lavoro qui per amicizia con Agnelli”

Il dirigente bianconero ha parlato durante l'assemblea degli azionisti

Il vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved, durante l'Assemblea degli Azionisti, ha risposto alle diverse critiche piovute nei suoi confronti: "Non mi sono sempre comportato al massimo, ma è il mio carattere. Non svolgo un ruolo così prestigioso solo perchè sono amico del presidente. Non credo che la proprietà potrebbe mai permettere una cosa del genere. Per questo motivo sento tante responsabilità, a volte anche troppe. Da parte vostra ho sentito critiche giuste, non sempre il mio comportamento è stato eccezionale. Darò sempre tutto per questa società, ho sempre agito per il suo bene e lo farò fino alla fine, fino all'ultimo giorno in cui sarò qui alla Juventus".