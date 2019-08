Juve, niente Napoli per Sarri: il tecnico salta la seconda sfida

Migliorano le condizioni di salute di Maurizio Sarri. Non abbastanza per permettergli di essere regolarmente in panchina per la seconda giornata. Un turno particolarmente intrigante perché vede contrapposta la “sua” Juventus e l’ex squadra, il Napoli. Decisivo il controllo medico che non ha lasciato alcuna speranza di recupero: insieme allo staff che lo segue nelle ultime settimane si è optato per un nuovo turno di stop. Sarri deve ancora smaltire la polmonite che lo attanaglia da diverso tempo. Dovrebbe essere regolarmente in panchina nella terza giornata, quella della sfida contro la Fiorentina.