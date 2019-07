Juve, Ramsey saluta i tifosi: “Non vedo l’ora di incontrarvi tutti”

“Ciao a tutti. Sono molto emozionato di essere qui e non vedo l’ora di incontrarvi tutti”. Parola di Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese ex Arsenal ha salutato i tifosi della Juventus attraverso i canali social della squadra campione d’Italia. Nel corso del ritiro precedente la tournée asiatica, i numerosi supporters avranno l’occasione di incontrare il loro beniamino. Dopo tanti anni in Inghilterra, il giocatore ha deciso di trasferirsi in Italia per provare a vincere la Champions con i bianconeri. Ecco il messaggio via Twitter: