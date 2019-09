Juve, Sarri esclude Mandzukic: prove d’addio per il croato?

La Juventus si prepara al big match contro la Fiorentina. I bianconeri non vogliono fermare la loro marcia, avviata con due successi contro Parma e Napoli. Tuttavia, c’è un’esclusione illustre alla vigilia della supersfida dell’Artemio Franchi di Firenze: Mario Mandzukic non è stato convocato da Maurizio Sarri. E alla base di questa decisione non c’è alcun malanno fisico. Segno dunque di una scelta forte da parte del tecnico. L’attaccante croato rischia così di rimanere fuori dal progetto juventino e si guarda intorno. E’ ricercato in Premier League ed in Bundesliga. A gennaio potrebbe lasciare la Juve.