Juve, Sarri: “Prestazione di carattere, abbiamo margini di crescita”

Va in archivio la supesfida tra Inter e Juventus. Queste le parole del tecnico dei bianconeri Maurizio Sarri ai microfoni di Sky Sport: “In questo momento il sorpasso in classifica significa poco. Conta aver fatto una grande prestazione di carattere contro una squadra che ha sempre vinto. Abbiamo fatto bene meritando di vincere. Ventiquattro passaggi? E’ una squadra che ha qualità con momenti di lucidità. Quando il palleggio viene fuori, tutto va di conseguenza. L’inerzia era dalla nostra parte e dovevamo provare qualcosa. I cambi sono andati in quella direzione. Problema in difesa? De Ligt parla poco l’italiano. E’ un ragazzo forte, in fase di adattamento. E’ un giocatore che sta avendo molte difficoltà. L’infortunio di Chiellini ci ha costretto ad accelerare l’inserimento di De Ligt. Penso che questa squadra abbia fatto passi in avanti importanti. Quello su cui dobbiamo lavorare è il predominio. Bisogna lavorare sui presupposti. Dobbiamo togliere qualsiasi iniziativa offensiva agli avversari per stare nella metà campo avversaria. Abbiamo margini di miglioramento. Dobbiamo andare a trovarli pian piano. La squadra è forte e dalla panchina ci sono soluzioni importanti”.