Juve, sorpresa Ronaldo: Sarri non lo convoca per la sfida al Brescia

Nemmeno il tempo di godersi la sofferta vittoria contro l’Hellas Verona e la Juventus è già pronta a scendere in campo. I bianconeri se la vedranno contro il Brescia di Mario Balotelli. Tuttavia, i campioni d’Italia dovranno fare i conti con un’assenza forzata di grande peso: Cristiano Ronaldo non sarà al seguito dei suoi compagni. Maurizio Sarri non lo ha convocato, preferendo portare tra gli attaccanti Gonzalo Higuain, Paulo Dybala e Federico Bernardeschi. CR7 era già in dubbio per ammissione dello stesso Sarri, preoccupato per le condizioni fisiche non ottimali del portoghese.