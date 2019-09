Juve, torna Sarri: il tecnico dirige una parte dell’allenamento

Buone notizie in casa Juventus. Il tecnico Maurizio Sarri mostra segni di guarigione dopo la broncopolmonite che lo ha costretto a saltare le prime due giornate. L’allenatore bianconero ha diretto parte dell’allenamento dei suoi uomini, reduci da tre giorni di riposo dopo la sfida contro il Napoli. Assenti alla seduta tutti i giocatori impegnati con le nazionali, oltre a Gonzalo Higuain e Douglas Costa in permesso. Sarri è apparso in ripresa e potrebbe tornare in panchina al termine della sosta. La Juventus affronterà la Fiorentina allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Una sfida cruciale per continuare la marcia avviata con i successi contro Parma e Napoli.