Juventus, 11 anni di Andrea Agnelli: “Lavorare per le vittorie che verranno”

La nota dei bianconeri per festeggiare la ricorrenza

"Basta questa considerazione, numerica e non solo, per avere un’idea di quale solco la guida di Agnelli abbia scavato nella storia recente – e non solo – del Club: un Club che 10 anni fa doveva ricostruire, e che riguardandosi indietro ha vissuto un’epopea così incredibile che a raccontarla sembrano passate due vite. ‘Riscrivere la Storia, superare sé stessi’, uno dei mantra del Presidente, insieme alla considerazione che più appartiene, a lui e a noi tutti: la vittoria più bella è la prossima. Quindi è tempo adesso di pensare e concentrarsi al massimo sulla Finale di Coppa Italia di questa sera, e cominciare già a lavorare per le vittorie che verranno".