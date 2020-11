Juventus, a Benevento senza CR7

L’attaccante della Juventus, Cristiano Ronaldo non parte per Benevento. Andrea Pirlo ha deciso di concedere un turno di riposo all’attaccante portoghese, che non è stato convocato per la gara che la Juventus disputerà al Vigorito contro la squadra di Pippo Inzaghi. CR7 resta quindi a Torino e tornerà in campo in Champions League, nella sfida contro la Dinamo Kiev. A Benevento toccherà alla coppia Dybala-Morata. Escluso dai convocati anche Buffon, che non ha smaltito il suo problema fisico.

La probabile formazione

(4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata