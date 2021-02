Juventus, a Verona con tanti assenti

Allenamento con il sole per la Juve, che si è ritrovata questa mattina alla Continassa per continuare la preparazione di Verona-Juve. La trasferta di Verona è importantissima e insidiosa: c’è da dare continuità alla vittoria ritrovata lunedì sera, c’è da non perdere distacco dalle prime in classifica. Seduta intensa, quindi, per la squadra, che ha lavorato su esercitazioni tattiche, si è concentrata sui possessi palla per concludere con la partitella. Pirlo deve fare i conti con l’infermeria per Verona dove ci sono Chiellini, Bonucci e Cuadrado ai quali si è aggiunto Morata. Lo spagnolo continua a pagare i postumi del brutto virus che lo ha colpito un paio di settimane fa. Dietro alla febbre, ai problemi intestinali e alla spossatezza ci sarebbe il citomegalovirus, che non è grave ma può variare per intensità e durata. Morata al 90% salterà il Verona, lasciando spazio a Kulusevski (febbricitante prima del Crotone) accanto a Ronaldo, e non si sa quando potrà rientrare. Considerando gli acciacchi di McKennie (problema all’anca) e Bentancur (influenza nei giorni scorsi), l’autonomia limitata di Ramsey (reduce da un infortunio) e la squalifica di Danilo, la situazione è delicata, anche perché la Juventus giocherà 4 gare (Verona, Spezia, Lazio e Porto) in 11 giorni. Degli altri indisponibili Cuadrado è quello più avanti (proverà a rientrare con lo Spezia), Bonucci e Chiellini puntano la Lazio. I dubbi riguardano Dybala e Arthur.