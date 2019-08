Juventus, accelerata per Rakitic: si tratta un prestito con obbligo di riscatto

La Juventus continua a sperare per Ivan Rakitic. Secondo il giornale spagnolo Sport, in edicola oggi, il centrocampista sarebbe una priorità per la società bianconera, che avrebbe dato una accelerata per garantirselo entro la fine di questa sessione di mercato. Inizialmente sembrava che l’affare potesse andare in porto con uno scambio che includeva Emre Can, ma tutto è saltato per via del Barcellona, che non aveva intenzione di accoglierlo in squadra, data la folta presenza di centrocampisti in squadra. È sorta quindi l’opzione di un prestito con obbligo di riscatto, idea che andrebbe bene sia a Juventus che ai blaugrana. Il croato, 31enne, avrebbe voluto rimanere con anche prolungamento del contratto, ma ormai è finito indietro nelle gerarchie di Valverde (basti vedere le prime due giornate di Liga) e la cessione si fa plausibile…