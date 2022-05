Juventus, addio Bernardeschi: il giocatore non rinnoverà il contratto in scadenza

Sarà addio anche per il giocatore della Nazionale

Dopo Giorgio Chiellini e Paulo Dybala, il prossimo a lasciare la Juventus sarà Federico Bernardeschi. Il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e le parti hanno deciso di separare le loro strade. Come riporta Sky Sport, dopo cinque anni, di comune si è maturata la decisione di non proseguire insieme e di prendere due percorsi diversi. Il calciatore sarà quindi libero sul mercato estivo.