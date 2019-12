Juventus, adesso Dybala è intoccabile: pronto il rinnovo

In estate sembrava ad un passo dall’addio, poi, alla fine, è rimasto e nelle ultime settimane si è conquistato il palcoscenico a suon di prestazione sontuose. Stiamo parlando di Paulo Dybala, sempre più decisivo per le sorti della Juventus in questo avvio di stagione. Tanto che, stando a quanto raccolto da Sky Sport, il club bianconero avrebbe avviato la trattativa per prolungare il contratto della Joya, attualmente in scadenza nel 2022.

L’argentino, nel giro di pochissimi mesi, è quindi passato dall’essere un peso a elemento indispensabile nello scacchiere di Maurizio Sarri.