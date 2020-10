Juventus, Agnelli: “Nono Scudetto consecutivo non ha trovato giusto riconoscimento”

Il presidente della Juventus Andrea Agnelli interviene in conferenza stampa presso la sala “Gianni e Umberto Agnelli” dell’Allianz Stadium a seguito dell’Assemblea ordinaria degli azionisti svolta in mattinata nella sede della Continassa. “L’assemblea di oggi è stata in modalità virtuale, oggi era l’ultimo giorno e viste le ultime situazioni ci è sembrato doveroso convocarla in modalità virtuale. Un pensiero personale va a tutte le famiglie coinvolte e allo staff sanitario. Questo è stato un anno agrodolce sia sul campo che fuori dal campo con grandi risultati e delusioni inaspettate. A gennaio ci siamo trovati a promuovere un aumento di capitale. Il brand Juve funziona bene e su Instagram abbiamo fatto passi avanti superando anche Gucci. Il nono scudetto non ha trovato il giusto riconoscimento da tifosi e addetti ai lavori. Ci brucia ancora l’eliminazione dalla Champions League e l’aver perso due finali in Coppa Italia e nella Supercoppa nazionale”.

STRUTTURE – È stata inoltre ridefinita la struttura apicale della società, “L’area football è affidata a Fabio Paratici – ha affermato Agnelli – mentre a Federico Cherubini assume la carica di Football director nell’ambito del processo di revisione del modello operativo e organizzativo avviato nel mese di maggio 2020 che proseguirà nei prossimi mesi”. Ora la Juventus è sostanzialmente divisa in due macro-strutture, quella football e quella business, e i responsabili delle rispettive aree, sono a diretto riporto del presidente Andrea Agnelli.