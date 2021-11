Juventus, Aleinikov a ISP: “Dirigenza fatto errori: CR7 senza coppa e sulla vecchia guardia…”

L'ex calciatore della Juventus ha parlato ai microfoni di Itasportpress sulla squadra bianconera

Sergej Aleinikov ex centrocampista della Juventus, ai microfoni di Itasportpress.it ha detto la sua sul momento che attraversa la squadra bianconera in campionato: "In Italia quando le cose vanno male si dà sempre colpa all'allenatore ma spesso ci si sbaglia perchè dipende anche dai giocatori. La dirigenza della Juve ha ritardato a fare cambiamenti e doveva rinnovarsi da tempo invece di andare avanti con la vecchia guardia. A calcio si gioca oggi in 20 e bisogna trovare tanti nuovi elementi. Hanno preso Ronaldo e non hanno vinto nulla quindi qualcosa non funziona. Non hanno creato un gruppo nuovo e avere in squadra 11 nazionali non significa vincere al 100%. Allegri ha tanta esperienza, ma servono elementi diversi. Scudetto? Non sono da tricolore, però la Juve è abituata a lottare per tutti gli obiettivi magari con il tempo si concentreranno in quelli o quello più raggiungibile".