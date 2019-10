Juventus, Alex Sandro esalta l’Atalanta: “I nerazzurri avversari per lo scudetto insieme a Napoli e Inter”

Soltanto un pareggio per la Juventus nell’ultimo turno di campionato. I bianconeri, al Via del Mare, sono stati fermati sull’1-1 dal Lecce e saranno chiamati a tornare alla vittoria nel turno infrasettimanale contro il Genoa. Del momento della squadra di Sarri, a Sky Sport, ha parlato il brasiliano Alex Sandro.

LECCE – “Quando non vinciamo non siamo contenti, ma dobbiamo continuare a lavorare. Abbiamo creato tanto, già dalla prossima gara dovremo segnare di più”.

GENOA – “Thiago Motta? Lo conosco, anche se non l’ho mai affrontato. Era uno che voleva sempre la palla, chiederà lo stesso ai suoi giocatori. Sarà una partita difficile, ma noi vogliamo conquisatre la vittoria”

SCUDETTO – “Quest’anno ci sono tante squadre forti: credo che Napoli, Inter e Atalanta possano insidiarci fino alla fine”.

DE LIGT – “Dobbiamo dargli tempo. Non lo vedo in difficoltà, anzi mi sembra in crescita. E’ un difensore fortissimo”.