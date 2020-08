Juventus, Alex Sandro potrebbe salutare: una big inglese sulle sue tracce

Dopo una stagione sicuramente non all’altezza delle aspettative, la Juventus ha deciso di cambiare. Prima di tutto via Sarri e dentro Pirlo, mossa alquanto rischiosa promossa però dal presidente Andrea Agnelli. L’ex centrocampista e la dirigenza hanno avuto fitti colloqui per cercare di capire come muoversi al meglio sul mercato anche se il tempo stringe.

ALEX SANDRO VIA, PIACE AL CITY

Ecco quindi che l’uomo mercato dei bianconeri Fabio Paratici si è messo al lavoro per regalare in primis una punta centrale al nuovo allenatore. Il nome caldo è quello di Raul Jimenez, ma Higuain ha dichiarato che prima di prendere una decisione vuole avere un confronto con il nuovo tecnico bianconero. Cambi in vista anche in difesa con Alex Sandro che potrebbe salutare dopo 5 anni e altrettanti scudetti. Per lui si è fatto sotto il Manchester City. La Gazzetta dello Sport parla di un interessamento che finora non avrebbe ancora spinto i citizens a fare offerte. Il brasiliano inoltre potrebbe rientrare proprio nell’affare Jimenez come pedina di scambio con il Wolverhampton.