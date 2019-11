Juventus, Alex Sandro torna a disposizione. Rabiot lavora ancora a parte

Buone notizie in casa Juventus: torna pienamente a disposizione del tecnico Maurizio Sarri l’esterno mancino Alex Sandro, che aveva rimediato un problema fisico durante la pausa delle Nazionali con il suo Brasile. È lo stesso club bianconero a parlare delle condizioni del giocatore tramite i propri canali ufficiali: “Alex Sandro è rientrato in gruppo svolgendo la seduta di allenamento completa”. Sarà convocato quindi per il match di domenica contro il Sassuolo, che si terrà all’ora di pranzo, mentre non ci sarà il centrocampista Adrien Rabiot, che lavora ancora a parte rispetto al gruppo: “Rabiot ha proseguito il suo lavoro personalizzato, svolgendo la parte finale dell’allenamento”. Il brasiliano riprenderà il proprio posto sulla sinistra al posto di Mattia De Sciglio, in campo dall’inizio anche contro l’Atletico Madrid in Champions League.