Juventus, all-in per Zaniolo: svelata l’offerta bianconera

Dopo la conquista del nono scudetto consecutivo, la Juventus si appresta ad affrontare l’ultimo impegno della stagione e cioè la Champions League. I bianconeri sono chiamati a ribaltare la sconfitta dell’andata contro il Lione per proseguire fino alle Final-Eight di Lisbona. Oltre al campo però si pensa anche al mercato e l’obiettivo numero uno si chiama Niccolò Zaniolo.

JUVENTUS SU ZANIOLO: I DETTAGLI DELL’OFFERTA

Dopo la rottura del crociato contro la Juventus, Zaniolo è tornato in campo nel post lockdown andando anche a segno contro Brescia e Spal. Due gol di potenza che certificano come il centrocampista abbia recuperato appieno dal tremendo infortunio. Come prevedibile, il suo nome è sui taccuini di molti dirigenti, ma secondo quanto riportato da SportMediaset la Juventus farebbe davvero sul serio. I bianconeri infatti potrebbero proporre i cartellini di Romero e Bernardeschi in cambio di quello di Zaniolo. Il tutto condito da un conguaglio economico che soddisfi i giallorossi, per la verità, bisognosi di fare cassa.