Juventus, allarme Pjanic: il bosniaco ko

Preoccupazione in casa Juventus. Miralem Pjanic, durante la gara di ieri tra Bosnia e Italia, valevole per le qualifcazioni ad Euro 2020, ha accusato un problema fisico che gli impedirà di scendere in campo contro il Liechtenstein. Con un comunicato ufficiale, la nazionale bosniaca ha riferito che il giocatore ha riportato un infortunio agli adduttori. Nei prossimi giorni verranno effettuati ulteriori esami, i quali permetterano di conoscere con esattezza l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero.