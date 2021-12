Juventus, Allegri: “A Bologna con grande lucidità e tecnica. Dybala non ci sarà”

Parla il mister bianconero verso la sfida di domani

Massimiliano Allegri , allenatore della Juventus , ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani dei bianconeri contro il Bologna valida per la 18^ giornata di Serie A. Il mister della Vecchia Signora ha voluto iniziare facendo i complimenti alla squadra femminile che ha conquistato i quarti di finale della Champions Women: "Faccio i complimenti alle donne che ieri hanno raggiunto un obiettivo importante in Champions. Almeno in questo noi e loro siamo stati bravi".

Tornando sulla sfida e sulla formazione bianconera: "La squadra ha avuto una settimana di lavoro, abbiamo lavorato bene. Dybala non sarà a disposizione, Chiesa sta procedendo molto bene così come Danilo. Chiellini domani difficilmente giocherà perché ha qualche acciacco. Gli altri abili e arruolabili", ha detto Allegri. "Kulusevski? Non ha i novanta minuti nelle gambe perché dopo l’operazione ha perso un po’ di peso. Si è allenato ma non ha i novanta nelle gambe, averlo in panchina è già importante. Dybala non ha niente, però col Malmo era affaticato e a Venezia stessa cosa. Non si rischia soprattutto perché non si è allenato con la squadra, vedremo col Cagliari". "Ramsey? Ha un problema al flessore, non ci sarà".