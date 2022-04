Juventus, Allegri: “A Cagliari per vincere ma è gara complicata”

Il tecnico della Juventus ha presentato il match contro la squadra isolana

Trasferta in terra sarda per la Juventus, impegnata domani sera (ore 20,45) a Cagliari in casa della formazione allenata da Walter Mazzarri nel match valevole per la 32° giornata di Serie A. Oggi Mister Allegri ha presentato la sfida come di consueto nella conferenza stampa della vigilia. «Quella di domani è una partita molto complicata, il Cagliari è reduce da una brutta sconfitta a Udine. Giocare a casa loro è sempre difficile, sono una squadra fisica che alza molto la palla. Noi dobbiamo essere consapevoli di questo. Contano solo i tre punti, la Roma è a meno cinque e non dobbiamo perdere il nostro obiettivo: entrare tra le prime quattro per giocare la Champions League nella prossima stagione».