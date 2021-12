Juventus, Allegri: “A inizio ripresa a Venezia un black-out come a Salerno”

L'analisi del tecnico bianconero dopo l'1-1 del Penzo

È affidata a Massimiliano Allegri l'analisi, nel post partita di Venezia, del pareggio per 1-1 contro i lagunari. «Abbiamo giocato un buon primo tempo, applicandoci tatticamente, creando diverse occasioni e trovando anche il gol. A inizio ripresa, però, abbiamo avuto un black-out, come è capitato a Salerno. Qualche settimana fa ci salvò il palo, oggi abbiamo preso gol. Con il punteggio in parità abbiamo provato a tornare in vantaggio, ma non siamo riusciti a mettere in difficoltà, come avremmo voluto, un buon Venezia. Spiace perchè ci è mancata la lucidità di capire quel determinato momento della partita, al rientro dagli spogliatoi, nel quale i nostri avversari sono riusciti a trovare il gol del pareggio. Inoltre avremmo dovuto attaccare maggiormente la profondità tenendo in considerazione il fatto che i loro due difensori centrali erano ammoniti. Non possiamo tornare a Torino soddisfatti questa sera perché abbiamo perso altri due punti per strada».