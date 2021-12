Juventus, Allegri: “Abbiamo vinto divertendoci e creando tante occasioni”

Il commento del tecnico bianconero dopo il 2-0 al Genoa

Secondo successo consecutivo per la Juventus che, dopo le due reti messe a segno a Salerno, ne segnano altre due contro il Genoa. Mister Allegri racconta la vittoria di questa sera all'Allianz Stadium. «Questa sera abbiamo vinto divertendoci e creando tante occasioni. Sicuramente dovremo migliorare la nostra percentuale di realizzazione sotto porta perché anche in questa partita abbiamo calciato diverse volte dalle parti di Sirigu e avremmo potuto sicuramente segnare più gol. Questo sarà uno step di crescita fondamentale per noi, ma oggi di buono ci teniamo il risultato e la prestazione fatta. Questa sera era importante vincere e vincere con questa determinazione, aggredendo gli avversari dal primo fino all'ultimo minuto. Al momento è d'obbligo pensare partita dopo partita, focalizzandoci su di noi piuttosto che sugli altri. Tornando sulla prova di questa sera siamo soddisfatti per come si è mossa la squadra in campo: compatti tra le linee, attenti e ordinati. Come successo a Salerno siamo riusciti anche a concedere a Bernardeschi, Dybala e Kulusevski la libertà di svariare sul fronte offensivo alle spalle di Morata e anche questo è un aspetto rilevante».