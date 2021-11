Juventus, Allegri: “Ci portiamo a casa questa vittoria importantissima”

Doppietta di Leonardo Bonucci nell'anticipo della tredicesima giornata di Serie A

La Juventus esce dallo Stadio Olimpico di Roma con tre punti pesantissimi, ottenuti contro la Lazio grazie alla doppietta di Leonardo Bonucci. Finisce, così, 2-0 per i bianconeri l'anticipo della tredicesima giornata di Serie A. Il commento, a fine gara, del mister bianconero Max Allegri: "La squadra ha giocato una buona gara, contro un'avversaria forte come la Lazio. Ci sono ancora diversi aspetti su cui migliorare, come la scelta decisiva negli ultimi venti metri, ma ci portiamo a casa questa vittoria importantissima. Oggi abbiamo calciato molto verso la porta di Reina, abbiamo creato tanto e soprattutto abbiamo concesso poco in fase di non possesso contro una squadra che ama tenere il pallone tra i piedi. Siamo riusciti a giocare la gara che avevamo preparato e questo è un aspetto molto positivo. Nonostante l'uscita prematura dal campo di Danilo, non ci siamo sbilanciati con l'ingresso di Kulusevski. Siamo stati compatti, abbiamo sofferto in alcuni momenti della gara, ma siamo riusciti a gestire con maturità il vantaggio. Torniamo a Torino soddisfatti per la prestazione e con tanta voglia di continuare a lavorare".