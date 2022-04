Juventus, Allegri: “Col Cagliari conta vincere ma sarà partita difficile”

Il tecnico bianconero alla vigilia di campionato

Redazione ITASportPress

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato dei suoi contro il Cagliari valido per la 32^ giornata di Serie A. Dopo la sconfitta nel derby d'Italia, i bianconeri dovranno provare a rialzarsi per restare saldi al quarto posto.

"Che risposta voglio dopo la sconfitta contro l'Inter? Prima di tutto domani sarà una gara molto complicata visto che loro arrivano da una brutta sconfitta di Udine", ha esordito Allegri. "Sono una squadra fisica. Secondo me viene fuori una brutta partita tecnicamente. Noi però dobbiamo prendere i tre punti per entrare nelle prime quattro". Sul momento della squadra e le assenze: "Oggi faremo l'ultimo allenamento. Domani mancherà Locatelli - 4 settimane fuori -, poi mancheranno Morata e De Sciglio per squalifica. Questo non deve essere una scusante perché noi dobbiamo fare risultato".

Sugli altri: "Bonucci? Sta meglio, molto meglio. Devo valutare se farlo giocare dall'inizio o a gara in corso". "Rabiot? Con l'Inter ha fatto una partita buona tecnicamente, poi dopo ci sono partite dove per necessità dobbiamo giocare a tre. A volte giocherà bene altre no, l'importante è che la squadra ottenga il risultato". "McKennie può rientrare prima del previsto? Vediamo, per ora cammina".

Sull'attenzione da mettere nella gara: "Il nostro obiettivo è rientrare nei primi quattro. Abbiamo la Roma a 5 punti. Dobbiamo dare una risposta sul campo domani. Ma non voglio rischiare che la Roma ci si avvicini. Domani il risultato è troppo importante".