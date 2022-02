Juventus, Allegri: “Contro Empoli dobbiamo vincere. Spazio a Kean”

Il tecnico dei bianconeri alla vigilia della sfida di campionato

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha presentato il match che attende i suoi domani sera contro l'Empoli per la 27^ giornata di Serie A. Il mister bianconero ha parlato in conferenza stampa affrontando i temi caldi della gara e non solo.

E ancora sugli assenti: "Per McKennie dispiace, stava bene ed è l’unico giocatore con caratteristiche diverse. Sono molto dispiaciuto per Kaio Jorge che è un ragazzo giovane che ha subito un bruttissimo infortunio e lo aspettiamo come Chiesa. Dybala potrebbe essere a disposizione per la Fiorentina, Rugani vediamo, Chiellini non sarà a disposizione per tutta la settimana, Alex Sandro anche domani non ci sarà".