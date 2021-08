Juventus, Allegri: “Contro il Barcellona lascio a casa Dybala”

Domani la Juventus contro il Barcellona per il Gamper 2021

Massimiliano Allegri, alla vigilia di Barcellona - Juventus, presenta il match dell'Estadi "Johan Cruyff", valevole per il Trofeo Gamper 2021. "Arriviamo a questa sfida dopo una settimana di allenamenti intensi anche se abbiamo lavorato con entusiasmo. Con il Barcellona è una bella sfida tra due forti club e affronteremo il nostro avversario con serietà e mi serve per vedere la condizione della mia squadra". Al Gamper Allegri ha una presenza da allenatore del Milan. Il tecnico bianconero spiega: "E' sempre una partita speciale che alza il livello di attenzione di tutti e ci fa preparare bene in vista dell'inizio della stagione. Nel test di domani mi piacerebbe vedere che si giocasse da squadra e poi vorrei vedere la crescita di alcuni giocatori. Domani sperimenterò qualcosa a centrocampo. Dybala resta a Torino perchè si aggregato alla squadra due giorni fa. Glia altri vengono tutti".