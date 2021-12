Juventus, Allegri: “Contro il Cagliari ci serve la spinta del nostro pubblico”

Il tecnico bianconero ha presentato il match di domani contro il Cagliari

Si chiude l'anno per la Juventus reduce dal successo sul terreno del Bologna. Il tecnico Max Allegri ha presentato in sala stampa l'ultima partita del girone d’andata all'Allianz Stadium contro il Cagliari (ore 20,45). «La partita è delicata perché poi ci sono le vacanze. Il Cagliari è una squadra che come valori tecnici non merita la classifica che occupa, ha giocatori importanti. In attacco ha Keita, Joao Pedro e Pavoletti che sono tra i migliori in questo reparto delle squadre dal decimo posto in giù, e inoltre a metà campo ha atleti validi. La gara contro i sardi sarà difficile. Dobbiamo fare una partita di grande attenzione, non possiamo permetterci un altro passo falso in casa. Domani dobbiamo tenere i ritmi alti e in questo i cambi saranno importanti. Il pubblico dell’Allianz Stadium l’abbiamo sentito nelle partite che abbiamo giocato in casa e ci è stato vicino nei momenti di difficoltà. Ci servirà anche domani, è un match importante. Da qui al 28 febbraio capiremo se saremo in lotta per i primi quattro posti della classifica oppure no».