Juventus, Allegri: “Contro la Lazio onoreremo l’impegno. Bonucci sarà capitano”

Il tecnico della squadra bianconera ha presentato il match di domani contro la Lazio

Dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia contro l'Inter, la Juventus cerca di chiudere il campionato nel migliore dei modi. Il tecnico Massimiliano Allegri ha introdotto in conferenza stampa i temi dell'ultima giornata di campionato in casa, contro la Lazio: «Dobbiamo onorare al meglio la gara, la Lazio è alla ricerca della qualificazione in Europa League, e poi domani sarà una serata speciale, sarà la festa di Chiellini, dopo 17 anni alla Juventus, e l'ultima a Torino di Dybala. Chi c'è, sta bene, rientra De Sciglio e forse, da mercoledì, ci sarà anche McKennie. Miretti domani avrà spazio in campo, mentre non ci sarà Zakaria e la stagione è da considerarsi conclusa per Danilo e Arthur».