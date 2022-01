Juventus, Allegri: “Contro la Roma è scontro diretto. Dybala e Chiesa? Da valutare”

Il mister alla vigilia

Redazione ITASportPress

Vigilia di Serie A per la Juventus di Massimiliano Allegri che domani sfiderà la Roma per la 21^ giornata di campionato. Nonostante il mister sia stato squalificato dal Giudice Sportivo e non potrà essere in panchina ha comunque presentato i temi caldi del match nel consueto appuntamento con la stampa.

Le parole di Allegri

Sulla partita contro la Roma: "È sempre Roma-Juventus, gara difficile perché la Roma ha ottime individualità. Poi Mourinho nei momenti di difficoltà, come adesso dopo la sconfitta di Milano, preparerà una grande partita, è un altro scontro diretto, bisogna prepararsi al meglio”.

Sulle condizioni dei giocatori: "Dybala? Valuterò oggi, ci saranno dei cambi. Veniamo da una settimana di duro lavoro. Avevamo un po’ di fatica nelle gambe e forse per questo non abbiamo fatto benissimo in certe situazioni contro il Napoli e secondo me si è sentito. Comunque deciderò dopo l’allenamento". "Chiesa? Devo valutare un po' tutti. Posso dire che gennaio è un mese importante con diversi scontri diretti. Ad ogni modo credo e spero che nei prossimi 15 giorni recupererò un po' tutti".

Sulla squalifica: "Ci sta ma non la commento".

Un commento sulle parole di Khedira: "L'errore che si fa è quello che si pensa di cambiare giocatori e si risolvono i problemi. Abbiamo giocatori con meno esperienza. Bisogna lavorare su questi e migliorare. Questo lo faremo. Non è che i giocatori sono come le macchine. Per questo ci sono i cicli: dove per tanti anni fa vittorie e gli altri anni lavori per rifarlo".

"Cuadrado gioca nonostante la diffida? Gioca. Anche perché non ci sono molte alternative".