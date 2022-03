Juventus, Allegri: “Contro la Sampdoria serve voglia di portare a casa il risultato”

Oggi Mister Allegri ha presentato la partita nella consueta conferenza stampa della vigilia

Redazione ITASportPress

Trasferta in terra ligure per la Juventus, impegnata domani (ore 18) a Marassi sul campo della Sampdoria nella 29° giornata del campionato di Serie A. Oggi Mister Allegri ha presentato la partita nella consueta conferenza stampa della vigilia. «Questo è il momento decisivo della stagione. Prima della sosta ci aspetta una settimana bella e intensa, speriamo sia per noi molto divertente e piacevole. In campionato il nostro obiettivo è entrare tra le prime quattro, stiamo lavorando per questo».

FORMAZIONE - «Tornano a disposizione De Sciglio e Alex Sandro, mentre Chiellini domenica dovrebbe essere di nuovo con la squadra. Dybala sta meglio, anche lui potrebbe essere a disposizione per la Champions League. Domani Danilo gioca, sarà la sua 100° presenza con la maglia bianconera. Cuadrado? O gioca lui oppure Aké dal primo minuto. Vlahovic devo ancora decidere se farlo riposare o no. Sono contento di quello che sta facendo, non è semplice arrivare alla Juventus e giocare ogni tre giorni per vincere».

AVVERSARIO - «La Sampdoria, da quando è allenata da Marco Giampaolo, in casa ha fatto due vittorie su due partite, con sei gol fatti e zero subiti. Il 25 per cento delle reti l’ha realizzato nel primo quarto d’ora. Noi domani dobbiamo farci trovare pronti, avere carattere e voglia di portare a casa il risultato. Troveremo una squadra che ci aggredirà e uno stadio quasi pieno. Vincere a Genova è sempre complicato, a Marassi la Samp si trasforma».