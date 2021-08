Juventus, Allegri: “Contro l’Atalanta un bellissimo test”

Il commento post gara del tecnico bianconero molto soddisfatto della prova della sua squadra

Buona gara della Juventus contro l'Atalanta e il mister Max Allegri è soddisfatto dopo la vittoria allo Stadium per 3-1. «Quello di questa sera è stato un bellissimo test, contro un’ottima Atalanta. Nel primo tempo siamo stati bravi a trovare le due reti e a difenderci con ordine. Sicuramente avremmo dovuto interpretare meglio alcuni momenti della partita, specialmente in alcune situazioni in cui abbiamo verticalizzato troppo. Il secondo tempo lo abbiamo interpretato molto bene e possiamo ritenerci soddisfatti. Ciò che mi è piaciuto di più nella gara di oggi è stato lo spirito messo in campo dai giocatori, soprattutto in vista della prima gara ufficiale contro l’Udinese. Il gruppo sta crescendo giorno dopo giorno e questo è un aspetto fondamentale per la prossima stagione».