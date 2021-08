Juventus, Allegri: “Contro l’Atalanta un test per verificare alcune cose”

Il tecnico bianconero ha presentato il match contro l'Atalanta

Massimiliano Allegri, alla vigilia di Juventus - Atalanta, presenta l'amichevole contro gli orobici. In occasione di questo match l'Allianz Stadium tornerà ad aprire le proprie porte ai tifosi bianconeri. "Sono gare importanti per verificare la condizione di alcuni calciatori, tra cui Dybala che domani rientrerà e in generale la condizione della squadra, a che percentuale siamo. Dovrà essere un bell'allenamento, per poi focalizzarci su quella che è la stagione perché poi a Udine c'è una partita da tre punti e quindi bisogna farsi trovare pronti. Affronteremo una squadra che è una realtà del campionato italiano. Sappiamo tutti che Gasperini sta facendo grandi cose anche in Europa: ha una squadra fisica e che gioca bene a calcio, sarà una delle otto candidate a vincere lo Scudetto".