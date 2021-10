Juventus, Allegri: “Contro l’Inter un punto importante”

Il pareggio di Dybala nel finale premia la Juve che nel secondo tempo ha spinto di più

Sembra abbastanza soddisfatto il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri dopo l'1-1 acciuffato a pochi secondi dalla fine a San Siro. Il mister ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro l'Inter: "Il punto va bene perchè arriva dopo una bella prestazione specie nel secondo tempo. Prima del pareggio, abbiamo avuto delle azioni dove non abbiamo chiuso ed erano situazioni dove potevamo far meglio. Abbiamo giocato con più fiducia contro l'Inter, è un punto importante e ci consente di avere la possibilità - anche se dobbiamo vincere - di aumentare la striscia positiva e poi di rosicchiare prima della sosta qualche punto. Anche nel primo tempo, dove l'Inter ha giocato bene e ha alzato i ritmi, ci siamo alzati molto con Morata, Kulusevski e McKennie però siamo stati troppo frettolosi. Per dare pressione in avanti c'è bisogno che quelli in avanti la indirizzino e diano meglio la prima pressione. Questo è un passaggio in avanti che va fatto".