Juventus, Allegri: “Contro l’Inter vincere per consolidare quarto posto”

La Serie A torna dopo la sosta per le nazionali e riparte con una grande partita.

Domani sera alle ore 20,45 all’Allianz Stadium si gioca Juventus-Inter, match valevole per la 31° giornata. Oggi Mister Allegri ha parlato come di consueto nella conferenza stampa della vigilia. «Dobbiamo fare una grande prestazione per consolidare il quarto posto e giocare la Champions League nella prossima stagione. La squadra sta bene, è una bella partita da giocare. Abbiamo pareggiato all’andata a Milano e perso in Supercoppa Italiana: speriamo che tocchi a noi vincere questa volta. Affrontiamo una delle tre squadre, insieme a Milan e Napoli, favorite per la vittoria dello Scudetto. Domani giocano Dybala, Alex Sandro e Chiellini. Su Zakaria devo ancora decidere, sta bene ed è recuperato. Tra i titolari potrebbe esserci anche Bernardeschi. Bonucci verrà invece in panchina, è ancora un po’ indietro. A centrocampo ho tante soluzioni, Danilo però difficilmente giocherà lì. Mancano 50 giorni alla fine della stagione, e da qui in avanti dobbiamo rimanere concentrati per fare più punti possibili e raggiungere il quarto posto e la finale di Coppa Italia. In questa stagione siamo cresciuti molto ma non abbastanza per vincere. Per la prossima dobbiamo farci trovare ai blocchi di partenza nel migliore dei modi e questo ultimo periodo è molto importante».