Juventus, Allegri: “Contro Torino per sistemare la classifica. Szczesny e Chiellini giocano”

Il tecnico alla vigilia del derby contro il Torino

IN CAMPO - Su chi gioca: "Per quanto riguarda la formazione giocano sicuramente Szczesny e Chiellini. Gli altri devo vedere oggi, qualcuno ieri era più stanco di altri, abbiamo ancora tempo di recuperare. Vediamo, chi sta meglio fisicamente sicuramente andrà in campo". "Arthur? Si è allenato, è la seconda volta che è con noi e magari viene in panchina a darci una mano. Anche Kaio Jorge magari".