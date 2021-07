Juventus, Allegri: “Detto no al Real per essere qui. Champions? Deve essere un desiderio”

Massimiliano Allegri si è presentato alla stampa e nuovamente ai suoi vecchi tifosi bianconeri

IMPATTO - E' un Allegri visibilmente emozionato quello che ritrova la sala stampa della Juventus. Queste le prime dichiarazioni riguardanti gli obiettivi stagionali della squadra bianconera: "Ho a disposizione un' ottima squadra e stiamo cercando di sistemarla. Ci sono dei giocatori anziani come Ronaldo, Chiellini e Bonucci: loro devono essere un valore aggiunto per la società e fare da esempio per i più giovani, far capire cosa è la Juventus. Dobbiamo arrivare a marzo e cercare di centrare gli obiettivi. Io sono un allenatore aziendalista. E' una parola che mi piace molto, significa portare risultati e valore, in sintonia con la Società. La Champions deve essere un desiderio e non altro. Per la Juventus ho detto no al Real Madrid. Qui trovo una squadra giovane e un progetto importante".