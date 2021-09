Juventus, Allegri: “Dopo bel primo tempo rischiato di perdere col Milan”

L'amaro commento del tecnico bianconero

Il tecnico della Juventus, Max Allegri ha commentato il pareggio con il Milan per 1-1: "Abbiamo fatto un bel primo tempo, nella ripresa però abbiamo anche rischiato di perderla. Abbiamo perso la determinazione, perché quando si arriva in certi momenti della partita gli avversari non devono fare gol. Quello che dobbiamo apprendere velocemente è che bisogna essere cattivi nei momenti finali, portando a casa il contrasto, giocando meglio. Oggi era importante fare risultato positivo, il pareggio quantomeno lascia inalterato il distacco. Ma recuperare punti in classifica è qualcosa che passa attraverso i minuti finali delle partite. La cosa che bisogna apprendere velocemente è che ci sono delle partite dove nei minuti finali devi essere tosto e cattivo, portarti a casa i contrasti e avere un'attenzione particolare. Fa parte della crescita di alcuni giocatori. Poi certo, la responsabilità è anche mia che ho sbagliato i cambi: ho fatto degli errori, dovevo mettere gente più difensiva"