Juventus, Allegri: “Empoli squadra difficile da affrontare ma vogliamo i tre punti”

Redazione ITASportPress

La Juventus è pronta ad affrontare due trasferte consecutive in terra toscana. Domani (ore 18) sarà di scena al Castellani di Empoli, mentre mercoledì giocherà a Firenze nell’andata delle semifinali di Coppa Italia. Mister Allegri oggi ha presentato la sfida contro la squadra di Andreazzoli nella consueta conferenza stampa della vigilia. «Quella di domani è una partita da vincere, l’Empoli è una squadra difficile da affrontare. É una tappa importante, dobbiamo fare una gara pesante, ricaricare bene le batterie a livello mentale e prepararci al meglio. All’andata abbiamo perso: dopo 20’ buoni, in cui abbiamo avuto diverse occasioni favorevoli, abbiamo preso gol e ci siamo disuniti. Loro giocheranno spensierati, non hanno problemi di classifica».

LA SQUADRA PER DOMANI

«Oggi farò le mie valutazioni. Bonucci in Spagna ha giocato un tempo e non era nelle previsioni. Potrebbe esserci spazio per Kean: se gioca dal primo minuto, uno tra Morata e Vlahovic riposa. Akè e Soulé? Sono due giocatori che occupano la zona destra del campo, il primo è più esterno e bravo nell’uno contro uno, il secondo è più tecnico e rifinisce l’azione. Loro due, insieme a Miretti, si stanno allenando da un po’ con noi e con questi infortuni staranno di più in Prima Squadra».

IL PUNTO SUGLI INFORTUNATI

«Dispiace per McKennie, era in un buon momento ed è l’unico centrocampista con caratteristiche diverse dagli altri. Sono molto dispiaciuto per Kaio Jorge, lo aspettiamo così come Chiesa. Bernardeschi sta procedendo bene nel suo recupero, vedremo la prossima settimana. Dybala potrebbe essere a disposizione a Firenze, Rugani è da valutare, Chiellini credo che per tutta la prossima settimana non ci sarà. Alex Sandro ha preso un colpo e domani non ci sarà».

LA STAGIONE BIANCONERA

«Stiamo lottando su tutti i fronti e non è poco. Stiamo facendo delle partite migliori sotto tutti i punti di vista, dobbiamo fare ancora dei progressi nella gestione, giocare meglio nel possesso palla. Dobbiamo essere più lucidi e capire quando mettere ko l’avversario, in Spagna l’altra sera nel secondo tempo siamo stati un po’ troppo leggeri sul gol».