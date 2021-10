Juventus, Allegri fa scattare il ritiro fino a sabato

Decisione di questa mattina a Torino

La sconfitta contro il Verona fa prendere una decisione drastica al tecnico della Juventus Max Allegri che ieri aveva usato il termine "vergogna" per definire la prova della sua squadra. La squadra bianconera con una decisione dell'allenatore comunicata a margine della seduta di questa mattina andrà in ritiro da domani e fino a sabato, quando giocherà all’Allianz Stadium in campionato contro la Fiorentina prima della nuova pausa per gli impegni delle nazionali. Nel mezzo, martedì, l’impegno casalingo di Champions con lo Zenit San Pietroburgo.