Juventus, Allegri: “Fino alla fine: ci servono ancora 10 punti per la Champions”

Il tecnico bianconero ha presentato il match contro il Bologna

Redazione ITASportPress

Nel giro di pochi giorni la Juventus giocherà due partite consecutive molto importanti all’Allianz Stadium. Domani (ore 18,30) arriva a Torino il Bologna, mentre mercoledì (ore 21) a fare visita a Chiellini e compagni sarà la Fiorentina nel match di ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Mister Allegri ha presentato oggi la sfida contro la squadra felsinea, match valevole per la 33° giornata di Serie A, nella consueta conferenza stampa della vigilia. «Arriviamo a questa partita dopo una buona settimana di lavoro, troveremo un Bologna che sta bene fisicamente. Ci tengo salutare Sinisa Mihajlovic che domani purtroppo non sarà in panchina, gli auguro una pronta guarigione».

FORMAZIONE - «Bonucci sta bene, ma devo decidere chi far giocare tra lui e Chiellini perché devo anche tenere in considerazione la partita di mercoledì contro la Fiorentina. Anche Cuadrado sta bene, si è allenato. Dybala sta crescendo molto di condizione. Domani gioca Vlahovic, mi auguro possa diventare il capocannoniere del campionato. Kean? Ha fatto dei gol importanti, deve farsi trovare pronto, in questo momento gli altri attaccanti stanno facendo meglio».

FINO ALLA FINE - «Il Bologna ha pareggiato a San Siro contro il Milan e ha vinto l’ultima partita. Noi dobbiamo fare attenzione, mancano sei partite da qui alla fine del campionato. Dobbiamo fare ancora dieci punti per entrare in Champions League. Sono soddisfatto di come la squadra è cresciuta e di come stiamo lavorando, abbiamo iniziato un percorso, anche se sono dispiaciuto di come siamo usciti dalla Champions League e da come abbiamo perso la Supercoppa Italiana. La squadra sta facendo bene da diversi mesi a questa parte, ma siamo arrivati al momento cruciale della stagione e dobbiamo raggiungere l'obiettivo minimo che è il quarto posto cercando di fare più punti possibile. Intanto contano quelli di domani contro il Bologna. La Coppa Italia? Ci penseremo poi da dopodomani».