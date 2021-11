Juventus, Allegri: “Fiorentina? Servirà partita fatta bene per riscattare ultime due gare”

Il mister della Vecchia Signora verso la gara contro la Fiorentina

Sulla squadra: "A disposizione quasi tutti tranne Kean e De Sciglio. Bonucci riposa? Vediamo nell'allenamento. Cuadrado? Sta bene, viene da due stagioni dove ha giocato tanto e fatto bene. Domani non lo so, devo ancora decidere", ha detto Allegri sui calciatori a disposizione. Un pensiero anche a Soulé convocato in Nazionale: "Lasciamo crescere il ragazzo altrimenti facciamo lo stesso errore che facciamo con i ragazzi giovani ossia che dopo tre partite sono da Pallone d'Oro"

Sull'entusiasmo dopo lo Zenit e la necessità di tenere i piedi per terra: "Non è che dopo lo Zenit siamo diventati fenomeni, dobbiamo migliorare. Innanzitutto non prendere gol anche se ne abbiamo fatti quattro. Dobbiamo togliere quella sensazione di non essere sicuri nel fare la fase difensiva. Dobbiamo stare zitti, pedalare e lavorare". "Le partite di campionato per la Juve sono tutte da bollino rosso. I fatti dicono questo, bisogna essere realisti e pratici. Noi abbiamo preso 11 gol da squadre che sono dal decimo posto in giù in classifica. Su questo bisogna migliorare".